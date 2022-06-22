تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود في كوريا الجنوبية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود وتعهدت بتعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة ورفعت مستوى التأهب إلى “حالة الحذر” من المرض المعدي.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن نتائج التحاليل والفحوص الطبية أكدت إصابة مواطن كوري يتلقى العلاج في مركز إنتشون الطبي بعد ظهور الأعراض عليه لدى دخوله البلاد قادما من ألمانيا عصر أمس الثلاثاء. ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن المصاب.

ورفعت الوكالة مستوى التأهب للمرض المعدي إلى “الحذر”، وهو الثاني بين أربعة مستويات في البلاد، بعد تأكيد الإصابة.

وقالت إنها ستكثف المراقبة من خلال تحديد المناطق التي تتطلب تعزيز إجراءات الحجر الصحي، وخاصة بين القادمين من بلدان تتكرر فيها إصابات جدري القرود.

وقال بيك كيونج ران مفوض الوكالة “تسعى الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى استخدام اللقاحات ووسائل العلاج المضمونة (لجدري القرود) … واستقدام المزيد منها، في الوقت الذي تواصل فيه العمل على زيادة قدراتها فيما يتعلق بوسائل التشخيص”.