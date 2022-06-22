بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات دخول لوفد برلماني روسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أكد سيناتور روسي بارز أن بريطانيا رفضت إصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفد الروسي الذي كان ينوي المشاركة في الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي اليوم الأربعاء: "نظرا إلى حقيقة أن جميع أعضاء الوفد مدرجون في قوائم العقوبات، طلبنا منذ فترة مساعدة من قيادة الجمعية، وكذلك الخارجية الروسية، لضمان حصولهم على التأشيرات من الجانب البريطاني"، لحضور الحدث الذي سيعقد في الفترة من 2 إلى 6 يوليو في مدينة برمنغهام.

وأضاف السيناتور: "للأسف، تلقينا ردا مثيرا للاستياء مفاده أن حكومة المملكة المتحدة لا يمكنها إصدار تأشيرات للوفد الروسي، مهما كان غرض زيارته للبلاد".

وشدد جباروف على أن روسيا لا تعترف بقرار الجلسة التي لن تتمكن من المشاركة فيها، لكنها ترى أنه من غير المناسب الانسحاب من الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

من جانبها، وصفت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو قرار بريطانيا بأنه "تجاوز لكل الحدود"، واعتبرت أن من الضروري منع عقد جلسات الجمعية البرلمانية في البلدان التي تقيد للممثلين عن أي من الدول الأعضاء فيها، دخول أراضيها.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق فرض عقوبات، تشكل حظر الدخول، على 571 عضوا في مجلسي الدوما والاتحاد الروسيين "لتأييدهم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".