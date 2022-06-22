وزير الخارجية الروسي يزور طهران لتعزيز التعاون الثنائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:22 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أنه يتوقع أن يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى طهران، اليوم الأربعاء، حيث سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت الوكالة إنه “من المقرر أن يجتمع لافروف غدا (الخميس) بوزير خارجيتنا” من دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الزيارة في وقت قالت فيه إيران وروسيا، الدولتان الخاضعتان لعقوبات دولية، في مايو/أيار إنهما تريدان تعزيز علاقاتهما في قطاعي الطاقة والتجارة عقب زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لطهران.

كذلك تأتي في سياق المحادثات النووية الإيرانية التي انطلقت في فيينا في أبريل/ نيسان 2021 بين إيران والقوى العظمى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والمتوقفة منذ مارس/آذار.

تهدف محادثات فيينا التي تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، إلى عودة واشنطن إلى الاتفاقية الدولية المبرمة في 2015 التي تنص على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية في مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

الاتفاق معلق منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه في 2018 التي أعادت فرض إجراءات عقابية على طهران. رداً على ذلك، حررت إيران نفسها تدريجاً من التزاماتها، نافية رغبتها في حيازة القنبلة الذرية.

والهدف من مفاوضات فيينا هو إلزام طهران بالامتثال الكامل لواجباتها الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عن إيران.

لكن تلك المحادثات توقفت منذ مارس/ آذار.

شهدت العلاقات بين روسيا وإيران تحسنا في السنوات الأخيرة مع تقارب سياسي وعسكري واضح بفضل المصالح الجيوسياسية المشتركة، ويتعاون البلدان في ملفات عديدة.

تلعب موسكو دورًا محوريًا في تطبيق اتفاق 2015 ، لا سيما من خلال تلقي أطنان من اليورانيوم المخصب الفائض من طهران.

وزار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موسكو في يناير/كانون الثاني حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقدم خطة لتعزيز العلاقات بين البلدين على مدى السنوات العشرين المقبلة.