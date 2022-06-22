الشرطة الإيطالية تكشف عن 1600 عملية لتمويل الإرهاب

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" أن الميزانية التشغيلية لقوات الشرطة المالية الإيطالية للفترة من أول يناير 2021 إلى 31 مايو 2022، والتى صدرت اليوم لمناسبة الذكرى 248 لتأسيس القوات، كشفت أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب".
وذكر تقرير الميزانية، أنه "تم إجراء أكثر من22 ألفا و800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، فى إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو".
وأشار التقرير الأمنى إلى أنه " تم مصادرة عملات وأوراق مالية وشهادات وطوابع المزورة فى عمليات ضد 209 أشخاص، بلغت قيمتها أكثر من 6.3 مليون يورو، فضلا عن القبض على 37 من الضالعين فيها".
وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا لقوات الشرطة المالية، "بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالى الأصول المشتتة، والتى تجاوزت 3.4 مليار يورو"، أما فى مجال "تطبيق تشريع مناهضة المافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو".
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