عاجل- اندلاع حريق فى مصفاة نفط روسية

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن "حريقا شب فى مصفاة نوفوشاختينسك الروسية فى منطقة روستوف بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة إحداهما اصطدمت بوحدة نقل حرارى وبدأ الحريق بعد ذلك.. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة". وبحسب هيئة الطوارئ المحلية، فإن الحريق تم إخماده.

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