روسيا تمدد الحظر المؤقت على الرحلات الجوية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الروسية، فى بيان اليوم الأربعاء، أنها قررت تمديد القيود المؤقتة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارًا روسيا حتى 30 يونيو الجارى.

وأشار البيان إلى تقييد الرحلات الجوية إلى مطارات مدن أنابا وبيلجورود وبريانسك وفورونيج وجيلندجيك وكراسنودار وكورسك وليبيتسك، وروستوف على دون، وسيمفيروبول وإليستا.

يُذكر أن روسيا فرضت حظرًا على رحلات الطيران إلى المدن المشار إليها مع بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا فى 24 فبرالير الماضي.