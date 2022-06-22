بولندا تعلن ارتفاع عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكر "راديو بولندا" اليوم الأربعاء، أن البلاد استقبلت أمس الثلاثاء 23 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا، مقارنة بـ 23 ألف لاجئ فى اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 2.27 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت، فى مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.