الصين تخصص 29.92 مليون دولار للإغاثة فى الكوارث الطبيعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينية، أن الصين خصصت 200 مليون يوان (نحو 29.92 مليون دولار أمريكى) من الصناديق المركزية للإغاثة فى حالات الكوارث الطبيعية، حيث ضربت عدة جولات من العواصف المطيرة المناطق الجنوبية من البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية أن أموال الطوارئ ستستخدم لمساعدة الحكومات المحلية فى السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الكوارث فى مقاطعات فوجيان، وجيانغشى، وهونان، وكذلك منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة الأخيرة التى هطلت على حوض نهر اللؤلؤ فى جنوبى الصين أثرت على بعض أجزاء قوانغدونغ وقوانغشى، ما دفع السلطات إلى تفعيل الاستجابة الطارئة من المستوى الثانى يوم الإثنين الماضى، كما رفعت مقاطعة جيانغشى بشرقى البلاد مستوى الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات إلى المستوى الثانى مساء يوم الإثنين.

وأشارت إلى أنه فى الصين يوجد نظام استجابة للطوارئ مكون من 4 مستويات للسيطرة على الفيضانات، حيث يعد المستوى الأول أكثرها شدة.

وبعد دخول موسم الفيضانات، خصصت الصين 560 مليون يوان لمساعدة الحكومات المحلية فى السيطرة على الفيضانات والإغاثة فى حالات الكوارث.