العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان.. والأمطار تعمق الجراح

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان.. والأمطار تعمق الجراح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان إلى 280 قتيلا، الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا مع بطء عمليات الإنقاذ التي تعقدت مع هطول الأمطار.

وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وكانت ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال في أفغانستان، فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.

وتحدثت أرقام سابقة عن مقتل 130 شخصا، وسرعان ما ارتفعت الأرقام إلى 250 قتيلا ثم 280، ويتوقع المسؤولون أن ترتفع الأرقام أكثر في الساعات المقبلة.

وقال المسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية صلاح الدين أيوبي إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في بكتيكا، حيث قتل 255شخصا وأصيب المئات، بينما كانت وست أقل تضررا من جارتها بكتيكا، حيث سجلت حتى الآن مقتل 25 شخصا ونقل 90 آخرين إلى المستشفى.

وتحدثت وكالة الأنباء الرسمية في أفغانستان "باختر" عن إصابة 600 شخص على الأقل في أحدث الأرقام.

وأظهر لقطات تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الهائل الذي لحق بقرى نائية في بكتيكا، حيث تداعت المنازل الطينية من وقع الزلزال، فيما يحاول آخرون البحث تحت الأنقاض عن أحبتهم وأقاربهم.

وأفاد الصحفي فضل القاهر قاضي في العاصمة كابل في مقابلة مع "دوت الخليج" أن الرقم مرشح للارتفاع حسب المسؤولين في ولاية بكتيكا التي تضررت من الزلزال.

وأضاف أن الدمار طال أكثر من 90 منزلا في الولاية ذات الطبيعة الجبلية الوعرة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية تستخدم المروحيات في نقل المصابين.

وقال إن عمليات الإنقاذ وإخراج الجثث من تحت الأنقاض تسير بوتيرة بطيئة، مضيفا أن ما زاد الأمر تعقيدا هو سقوط الأمطار.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا مغطاة بالبطاطين ممددة على الأرض.

ووقع الزلزال عند الساعة الواحدة والنصف فجرا بالتوقيت المحلي، حيث كانت غالبية السكان تغط في النوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا، وفق "رويترز".