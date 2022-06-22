زيلينسكى يدعو الاتحاد الأوروبى لفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مجددا إلى فرض مزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبى على روسيا، وذلك فى كلمته المصورة ، مطالبا بروكسل بفرض حزمة عقوبات سابعة على موسكو فى أقرب وقت ممكن.





وقال زيلينسكى: "يجب أن تشعر روسيا بالضغط المتزايد لخوض الحرب وسياستها العدوانية المناهضة لأوروبا"، قبل أن يكرر التأكيد على حاجة كييف الملحة لمزيد من شحنات الأسلحة. وقال: "حياة الآلاف من الأشخاص تعتمد بشكل مباشر على سرعة شركائنا". وأضاف أن الجيش الأوكرانى تمكن على خط المواجهة فى شرق البلاد من تعزيز الدفاعات فى منطقة لوجانسك المتنازع عليها بشدة. وتابع زيلينسكى أنه فى الوقت نفسه، فى منطقة خاركيف، يستمر القصف الروسى العنيف، لكن يجرى استعادة المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون التى تحتلها روسيا تدريجيا.

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