بعد محاولة فاشلة.. قوانين المناخ تواجه تصويت البرلمان الأوروبى من جديد

جدة - نرمين السيد - سيحاول البرلمان الأوروبى، اليوم الأربعاء، مرة أخرى الموافقة على سياسات أكثر طموحًا بشأن تغير المناخ، بعد رفضها فى تصويت أول مثير للانقسام هدد بتأجيل جدول الأعمال الأخضر للاتحاد الأوروبى.





ورفض المشرعون إصلاحات سوق الكربون فى الاتحاد الأوروبى هذا الشهر بسبب الخلافات حول الكيفية التى يجب أن تكون بها سياسات أوروبا الطموحة لخفض الانبعاثات وسط ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقد هدد ذلك بتأخير حزمة الاتحاد الأوروبى الشاملة لقوانين المناخ لتنظيف قطاعات الطاقة والصناعة والنقل فى أوروبا، وبحلول عام 2030، خفض صافى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الاتحاد الأوروبى بنسبة 55% عن مستويات عام 1990.

ووفقًا لـ "رويترز" يصوت المشرعون فى الاتحاد الأوروبى يوم الأربعاء على سوق الكربون، وتعريفة حدودية جديدة على واردات السلع الثقيلة لثانى أكسيد الكربون مثل الصلب والأسمنت، وصندوق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض المتأثرة بتكاليف ثانى أكسيد الكربون.

إذا نجح التصويت، فسوف يؤكد موقف البرلمان من المفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبى بشأن القوانين النهائية. تخطط دول الاتحاد الأوروبى للاتفاق على موقفها الأسبوع المقبل.

يعتبر سوق الكربون فى الاتحاد الأوروبى، أو "نظام تداول الانبعاثات" (ETS)، الأداة الرئيسية لخفض الانبعاثات فى الكتلة، حيث إنه يجبر محطات الطاقة والمصانع على شراء تصاريح ثانى أكسيد الكربون عندما تلوث، ويحد من عدد التصاريح المتاحة للشراء.

قال النائب الاشتراكى السويدى جيت جوتلاند: "لا يمكنك المبالغة فى تقدير تأثير ملف خدمات الاختبارات التربوية على المناخ".

يبدو أن التوصل إلى اتفاق برلمانى بات مرجحًا، بعد أن اتفقت المجموعات التى تمثل غالبية المشرعين - حزب الشعب الأوروبى "EPP" والاشتراكيون والمشرعون المتجددون - على حل وسط قبل التصويت.