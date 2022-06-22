رئيس إندونيسيا يلتقى بوتين وزيلينسكى عقب قمة السبع

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى اليوم الأربعاء قولها "إن ويدودو سيسافر إلى كييف وموسكو بعد حضور قمة مجموعة السبع فى قرية إلماو البافارية يومى 26 و27 يونيو".

وأوضحت مارسودى أن "زيارات الرئيس تظهر حرصه على القضايا الإنسانية، محاولا الإسهام فى التعامل مع أزمة الغذاء التى سببتها الحرب وتأثيرها الذى تشعر به جميع الدول وخاصة الدول النامية وذات الدخل المنخفض".

وكان ويدودو قد دعا فى أبريل الماضى رسميا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى حضور قمة مجموعة العشرين فى منتجع جزيرة "بالى" حيث قال إن التجمع سيكون محفزا للتعافى العالمى من جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب فى أوكرانيا.