العالم اليوم - وفاة سعوديتين في سيدني.. بيان رسمي بشأن الواقعة

انتم الان تتابعون خبر وفاة سعوديتين في سيدني.. بيان رسمي بشأن الواقعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 10:18 صباحاً - أعلنت القنصلية السعودية في مدينة سيدني الأسترالية، الأربعاء، وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في المدينة.

وقالت القنصلية السعودية في بيان نشرته على حسابها الموثق بموقع "تويتر": "تلقت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في سيدني من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني".

وذكرت أنها توصلت فورا مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، مطالبة بتزويدها بنتائج التحقيق في أسرع وقت ممكن.

وأكدت أنها ستواصل متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة.