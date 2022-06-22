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عمر شويل - جدة المساعدة المالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية نجد الكثير من المؤسسات التطوعية والأعمال الخيرة في دولة الإمارات وذلك لأنها تعتبر أرض الكرم والخير وتعتبر أيضاً الأم الحاضنة للشعب ولباقي شعوب العالم ومكان أمن لهم في وقت الحاجة، على رأس المؤسسات الخيرية هي مؤسسة الشيخ زايد الخيرية التي توجد في إمارة أبوظبي، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة التسجيل بها والكثير من المعلومات الأخرى عنها.

طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل10 الاف

نبذة عن مؤسسة زايد الخيرية

مؤسسة زايد الخيرية التي توجد في أبوظبي بدأت في مسيرتها في شهر أغسطس عام 19992 وقد بدأت كمؤسسة خيرية لا تهدف الربح ومؤسسة غير حكومية، وهدف المؤسسة الخيرية هو توجيه جميع الاستثمارات والأعمال الخاصة بها لتنفيذ جميع البرامج والمشاريع التي تساعد في تحسين الخدمات التعليمية والخدمات الصحية وتقوم أيضاً بتطوير البنية التحتية للدول النامية.

كما تقوم المؤسسة بتقدم الكثير من المساعدات بجمع الأنواع إلى المحتاجين الموجودين في الإمارات وأيضاً الموجودين في الخارج دون التفرقة بين العرق أو الدين أو بين الجنس أو اللون، وجميع ما سبق جعل المؤسسة من أفضل وأشهر المؤسسات الخيرية والجمعيات في منطقة أبوظبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام.

طلب مساعدة مالية

وقد جسدت مؤسسة زايد الخيرية أرقى وأجمل المعاني الإنسانية لمى تحطم جميع أشكال التميز والعنصرية وتحقق العدالة والشفافية في تقدم يد العون والمساعدات لنجدة الشعب من الكثير من النكبات والمشاكل وتخفف معاناتهم.

قد قامت مؤسسة زايد الخيرية بإطلاق أكثر من مجموعة من البرامج التي تقوم بتقديم الكثير من المساعدات للعائلات المحتاجة في الدولة وخارجها، ومن أهم هذه البرامج ما يلى:

برامج زايد للحج. برنامج المساعدات الطبية. برنامج مساعدة التعليم. برنامج مساعدات مختلفة ومتنوعة.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكن التواصل مع مؤسسة زايد الخيرية من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك عن طريق اتباع مجموعة الخطوات الآتية: