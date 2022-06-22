ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى 255 شخصا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يونيو 2022 09:28 صباحاً - لقى ما لا يقل عن 255 شخصا مصرعهم، وأصيب نحو 155 آخرين في زلزال ضرب شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مسؤولون في هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن زلزالا شدته 6.1 درجة ضرب في شرق البلاد.

وقال رئيس الهيئة، محمد نسيم حقاني، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا.

ونشرت وزارة الدفاع الأفغانية طائرات هليكوبتر إلى الجنوب الشرقي لأفغانستان لإيصال المساعدات ونقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وطلبت وزارة الصحة العامة الجمعيات الخيرية لإسراع لمساعدة المصابين.

ويأتي الزلزال في وقت تشهد فيه أفغانستان أزمة اقتصادية حادة منذ تولي حركة طالبان السلطة في أغسطس آب الماضي مع انسحاب قوات دولية تقودها الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب دامت نحو 20 عاما.