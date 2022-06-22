تصريح جديد من روسيا بشأن الأمريكيين المحتجزين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال أنطونوف: "لم يتصل أحد بالسفارة، لا أؤكد تلقى مثل هذا النداء من الأمريكيين".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة طلبت معلومات من روسيا بشأن المعتقلين، لكنها لم تتلق أى رد، وأنها كانت على اتصال مباشر مع السلطات الروسية.
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