عاجل- دولة جديدة تسجل أول إصابة بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن المصاب أجنبى وصل إلى البلاد يوم الإثنين.

ويعد جدرى القردة مرضا فيروسيًا نادرًا حيوانى المنشأ (ينتقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التى يعانى منها المصابون بالجدرى، ولكنها أقل شدة.