ارتفاع عدد ضحايا زلزال أفغانستان إلى 255 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وكان زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب شرق البلاد، وذلك على بعد 44 كيلومترا، وعمق 51 كيلومترا جنوب غربى مدينة خوست، التى يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال محمد نسيم حقانى، رئيس سلطة إدارة الكوارث فى إدارة طالبان، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت فى إقليم باكتيكا، كما تم الإبلاغ عن وفيات أيضا فى إقليمى ننجرهار وخوست فى الوقت الذى تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.
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