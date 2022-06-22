رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 في العراق بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq جميع الولايات نقدمه لكم، حيث يبحث الكثير عن نتائج القبول الموازي في العراق 2022/ 2023 عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بعد إعلان الكثير من المواقع عن اقتراب موعد إعلان النتائج التي ينتظرها الطلاب من أجل معرفة قدرتهم على التقديم بالجامعات العراقية أملا، حيث يتوقف القبول بالطلاب على تلك النتائج، وذلك دون الحاجة لزيارة أي مؤسسة تعليمية أو أي من المدارس، وتلك من أهم الخدمات التعليمية المقدمة من وزارة التعليم في العراق، وإليكم تفاصيل موعد إعلان نتائج القبول الموازي في العراق من خلال موقعنا .. تابعونا.

رابط نتائج القبول الموازي 2022/2023 في العراق

نظرا لاهتمام وزارة التربية العراقية بتلبية طلبات الطلاب وأولياء الأمور تم توفير نتائج القبول الموازي في العراق 2022 من خلال رابط مباشر يمكن الاستعلام من خلاله أو من خلال الدخول عبر المنصة الرسمية التابعة لوزارة التربية العراقية، وإليكم طريقة الاستعلام بخطوات بسيطة من خلال الآتي:

الخطوة الأولى: قم بالبحث عن “موقع وزارة التربية العراقية”.

الخطوة الثانية: ثم قم بالدخول على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على خيار “نتيجة القبول المركزي”.

الخطوة الرابعة: وبعد ذلك قم بكتابة بعض البيانات وهي (الاسم رباعي –رقم المقعد”.

الخطوة الخامسة: قم بكتابة باقي البيانات المطلوبة مع ضرورة عدم ترك أي موقع فارغ.

الخطوة السادسة: وبعد الانتهاء قم بالضغط على كلمة “استعلام”.

الخطوة السابعة: سيظهر لك ملف تحميل “pdf” قم بتحميله على جهازك.

الخطوة الثامنة: وبعد ذلك قم بالبحث عن النتيجة من خلال اسمك.

شروط القبول الموازي في العراق 2022

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل القبول الموازي بالعراق 2022 من ويمكننا توضيحها من خلال الآتي:

يلزم ألا تقل الدرجات علن 3 درجات لإمكانية الالتحاق بالكليات الخاصة في المجال الطبي.

يلزم ألا تقل الدرجات علن 4 درجات لإمكانية الالتحاق بالكليات الخاصة في المجال الهندسي.

يلزم ألا تقل الدرجات علن 5 درجات لإمكانية الالتحاق بالكليات الخاصة في مجال العلوم.

يلزم ألا تقل الدرجات علن 6 درجات لإمكانية الالتحاق بأي كلية من كليات جامعات العراق.

وتلك هي المؤشرات التي يجب مراعاتها من أجل التقديم على الالتحاق بالجامعات العراقية في مختلف المجالات العلمية.