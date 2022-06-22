مقتل 130 شخصًا فى زلزال قوى ضرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قال محمد نسيم حقانى، رئيس سلطة إدارة الكوارث فى إدارة طالبان، إن غالبية الوفيات المؤكدة كانت فى إقليم باكتيكا، حيث قتل 100 شخص وأصيب 250 بجروح.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا فى إقليمى ننجرهار وخوست فى الوقت الذى تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.

وأفادت قناة الحرة الامريكية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا، وعمق 51 كيلومترا جنوب غربى مدينة خوست، التى يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.