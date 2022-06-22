رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية 

رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول، يبحث طلاب الثالث المتوسط بدولة العراق عن نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الجديد 2022، حيث حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على تشديد التعقيمات والمراقبة على الطلاب أثناء أداء امتحانات النصفي الثالث في جميع اللجان، كما كانت هناك مراقبات يومية من المسئولين لمتابعة نظام سير الإمتحانات، وبمجرد أن انتهى الطلاب من الامتحانات في جميع محافظات العراق بدأت عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المواد الدراسية، كما قد انتهت عمليات رصد الدرجات وتم اعتماد النتائج ورفعها على المواقع الإلكترونية التابعة للوزارة العراقية، لذلك يبحث جميع الطلاب عن النتيجة، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط.

رابط epedu.gov.iq لاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول

شددت وزارة التربية والتعليم العراقية على جميع المصححين بالتدقيق عند تصحيح الاختبارات، وقد انتهت عمليات تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات النهائية لجميع طلاب الثالث المتوسط، لذلك نجد البحث عن النتيجة من قِبل الطلاب وأولياء أمورهم مهول، لرغبة جميع الطلاب في الإطمئنان على النتيجة، وأكدت الوزارة أنه يمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة وكتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

انتهي طلاب الثالث المتوسط بدولة العراق من أداء الامتحانات منذ يوم 11 من شهر يناير الماضي وسط إجراءات وقائية حفاظاً على صحة الطلاب وتجنب تفشي فيروس كورونا، وينتظر الطلاب النتيجة للتأكد من نجاحهم للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية النتيجة عبر الموقع الخاص بها أو من خلال برامج مخصصة للإستعلام عن النتائج، ويمكن معرفة النتيجة من خلال موقع الوزارة باتباع الآتي.