العالم اليوم - "زلزال عنيف" في أفغانستان.. الأرقام تكشف حجم المأساة

انتم الان تتابعون خبر "زلزال عنيف" في أفغانستان.. الأرقام تكشف حجم المأساة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 07:18 صباحاً - أعلنت وكالة إدارة الكوارث بأفغانستان، الأربعاء، أن الزلزال الذي هز أجزاء من أفغانستان وباكستان قتل ما لا يقل عن 130 شخصا في شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن عشرات الضحايا سقطوا بين قتيل وجريح إثر زلزال ضرب ولاية باكتيكا شرقي أفغانستان، كما شعر به كل من العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأجزاء من إقليم البنجاب والمناطق الحدودية مع أفغانستان.

وأشارت إلى أن أعداد الضحايا تقدر بـ155 قتيلا و255 جريحا والعدد مرشح للارتفاع.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال كانت شدته 6.1 درجات وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان، وكان على عمق 51 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر، إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وكتب شاهد على موقع المركز من كابل يقول: "هزات قوية وطويلة". وقال شاهد آخر من بيشاور في شمال غرب باكستان: "كانت قوية".