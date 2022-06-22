نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل الكفالة إلكترونياً 2022 بدون اذن الكفيل في السعودية والشروط اللازمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات نقل الكفالة إلكترونياً بدون اذن الكفيل، من أهم القوانين الجديدة التي أصدرتها المملكة العربية السعودية في مارس 2021 هو السماح بنقل الكفالة دون الرجوع إلى الكفيل ويعد هذا القرار من أهم القرارات التي ساعدت ويسرت على عدد كبير جداً من العاملين في المملكة، ومن ضمن هذه القرارات الهامة هو السماح العامل بالدخول والخروج من المملكة بمجرد إخطار الكفيل بذلك فقط ولا يشترط موافقة الكفيل على هذ،ا كما يحق له الاحتفاظ بجواز السفر الخاص به ولا يحق للكفيل أخذه، ويمكن للمواطن التواجد في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أشهر بعد انتهاء الكفالة، وبعد تطبيق هذه القرارات الهامة بدأ عدد كبير جداً من الأشخاص بالبحث عن طريقة وشروط نقل الكفالة بدون اذن الكفيل إلكتروني.

خطوات نقل الكفالة إلكترونياً بدون اذن الكفيل 1443

أصبح بإمكان العاملين والمقيمين في المملكة العربية السعودية نقل الكفالة إلكترونياً بدون اذن الكفيل أو الرجوع إليه وهذا للتسهيل على المواطنين، وخطوات نقل الكفالة إلكترونياً هي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة وزارة العمل السعودي.

بعد ذلك قم بالدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر أمامك صفحة البيانات قم بإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بكتابة رقم التحقق الظاهر أمامك.

النقر على أيقونة دخول.

بعد ذلك يقوم العامل بإدخال اسم المؤسسة.

ثم إدخال عنوان الكفيل المواد الانتقال على كفالته.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية و النقر على خدمة عامل وافد.

سيتطلب منك إدخال بعض البيانات (رقم الإقامة، اسم الكفيل التابع له وغيرها من البيانات).

انتظر قليلاً وسيتم إرسال رسالة نصية تأكد على موافقة الطلب.

شروط نقل الكفالة إلكترونياً بدون اذن الكفيل

لكي يحق لك نقل الكفالة من شخص إلى كفالة أخري لابد من توافر بعض الشروط وهي:

في حالة عدم حصول العامل على راتبه الشهري لمدة 3 أشهر.

إذا لم يقوم الكفيل بتجديد الإقامة.

في حالة عدم قيام الكفيل بإصدار رخصة العمل.

إذا تعرض العامل لايذاء سواء لفظي أو جسدي من قبل الكفيل.

أن يكون وضع الكفيل في المنطقة الحمراء.

في هذه الحالات يستطيع المواطن نقل الكفالة دون الرجوع إلى وأخذ إذنة الكفيل.

رسوم نقل الكفالة 1443

لقد حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية رسوم محددة لابد من دفعها أثناء تقل الكفالة لقبول الطلب، تتمثل في الآتي: