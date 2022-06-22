الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443 خطوات التقديم وشروطه

الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443، هناك الكثير من الخدمات و المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية بشكل دائم لخدمة المواطنين وهناك دور ملحوظ وكبير جدًا يقدمه الديوان الملكي السعودي تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الأمير سليمان بن عبد العزيز، حيث يقدم الديوان مساعدات مالية فورية و تسديد الديون وتوفير العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة وتقديم قطع أرض مجانية للأسرة الذين لا يمتلكون مسكن للعيش به وسنقدم لكم طريقة الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي وشروط التقديم.

خطوات الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

يتساءل عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي، حيث يمكنك التقديم عبر بوابة سكني التابعة لوزارة الإسكان التنموي السعودي، وخطوات التقديم هي:

يقوم المواطن في البداية بالدخول إلى بوابة الشؤون البلدية والقروية السعودية.

بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية والنقر على البرامج.

ثم قم بالضغط على أيقونة برامج الإسكان.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على أيقونة سكني.

سيتم انتقالك إلى منصة سكني قم بالنقر على أيقونة مستفيد، والنقر على تسجيل الدخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتقديم (الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال).

ثم قم بتحديد قيمة الراتب الشهري للمتقدم.

بعد ذلك سيتطلب منك الرد على بعض الاسئلة المتعلقة بالحالة الاجتماعية والأسرة.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1443

لكى تستطيع الحصول على منحة أرض مجانية من أراضي الديوان الملكي لابد من توافر الشروط التي حددتها وزارة الإسكان السعودية، تتمثل هذه الشروط في الآتي:

يقدم الدعم السكني إلى المواطن والأسر السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية مسجلة باسمه خلال آخر 5 سنوات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام.

يشترط ألا يكون قد حصل المتقدم على دعم سكني مسبقاً.

ألا يكون المتقدم مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

يشترط ألا يكون محكوم عليه في قضايا او موقوف.

عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك ذات قيمة.

الاستعلام على منحة أرض مجانية للسكن

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها الاستعلام عن طلب قطعة أرض مجانية للسكن، وخطوات الاستعلام هي: