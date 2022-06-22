نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في فضاء الاولياء 2022 وخطوات الاطلاع على نقاط الطلاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرحت مؤخرًا وزارة التعليم بدولة الجزائر المنصات الإلكترونية الخاصة بعرض نتائج الطلاب، مما جعل الجميع يبحث عن كيفية التسجيل في فضاء الاولياء 2022، حتى يتمكنوا من معرفة النقاط الخاصة بالفصل الدراسي الثالث لطلاب الجزائر، لذلك من خلال مضمون مقال اليوم سوف نقوم بتوضيح خطوات التسجيل داخل المنصة للاستعلام عن نقاط ونتائج الامتحانات.

التسجيل في فضاء الاولياء 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم الجزائرية منصة فضاء للتسهيل على جميع الطلاب وأولياء الأمور خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث، وذلك بهدف تخفيف عبء التكدس والضغط على المدارس، حيث يتمكن الطلاب وكذلك أولياء الأمور معرفة النتيجة بواسطة الرقم التعريفي المدون على الشهادات السابقة للطالب، وتتضمن خطوات التسجيل داخل المنصة ما يلي:

الدخول إلى الموقع الخاص بقضاء الأولياء، ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول للمسجلين الجدد.

سوف يتطلب منك إدخال بعض البيانات الخاصة بولي الأمر، فلا بد من كتابتها في الخانات المحددة لها.

بعد نجاح التسجيل داخل المنصة الإلكترونية، ينبغي طباعة نموذج التسجيل والاحتفاظ به.

خطوات الاطلاع على نقاط الطلاب من خلال منصة فضاء

بعد قيام أولياء الأمور من التسجيل الصحيح داخل المنصة الإلكترونية فضاء، يستطيعون الآن معرفة كافة النقاط التي تم توثيقها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتتضمن الخطوات الخاصة بالاطلاع على النتائج ما يلي:

لا بد من الدخول على رابط المنصة الإلكترونية فضاء الاولياء، المطروح من قبل وزارة للتربية الوطنية الجزائرية.

سوف يتطلب منك تحديد العام الدراسي الخاص بالطالب، ثم إدخال الرقم التعريفي الخاص به.

بعد ذلك عليك بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

سوف تقوم المنصة بتحميل كافة النتائج والنقاط الخاصة بالطالب صاحب الرقم التعريفي، وبالتالي يمكنك الاطلاع على كافة الكشوفات والنتائج الموثقة من وزارة التعليم.

في ختام مقال التسجيل في فضاء الاولياء 2022، قمنا بتوضيح النقاط الواجب إتباعها لتسجيل الدخول وإنشاء حساب إلكتروني داخل المنصة، كما ذكرنا الخطوات التي من خلالها يتمكن جميع أولياء الأمور من معرفة نتائج أبنائهم دون الحاجة للذهاب للمقررات خاصة بالوزارة، أو المدارس.