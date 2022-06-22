مشروع قانون بـ الكونجرس لـ منح تايوان أكبر مساعدة عسكرية

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة سكاى نيوز عربية عن تقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى الكونجرس الأمريكى السيناتور الديموقراطى بوب مينينديز، وعضو اللجنة السيناتور الجمهورى ليندزى جراهام، بمشروع قانون يقضى بتوفير مساعدات عسكرية لـ تايوان بقيمة 4 مليارات و500 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.





ويأتى هذا المشروع بقانون لتفعيل قدرات الجزيرة الدفاعية على اعتبار أنها عضو فاعل وحيوى خارج إطار حلف شمال الأطلسى. وذكرت سكاى نيوز أن القانون المقترح يعتبر أكبر مساعدة عسكرية تقدمها الولايات المتحدة لـ تايوان منذ عقود طويلة، وهى تندرج وكما قال السيناتور جراهام للردّ على ممارسات النظام الشيوعى العدائية. ويحظى مشروع القانون بتأييد غالبية اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، المعروفين بمعارضتهم لسياسات إدارة جو بايدن الخارجية، وأبرزهم السيناتور جوش هالى، والسيناتور جيم بانكس.

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