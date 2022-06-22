حريق هائل فى طائرة ركاب بـ مطار أمريكى.. عدد الإصابات

جدة - نرمين السيد - وقالت أسوشيتد برس، إن الحريق أسفر عن إصابة 3 ركاب، لافتة إلى أن النيران اشتعلت في الطائرة القادمة من سانتا دومينغو وعلى متنها 126 راكبا بعد هبوطها.
وأكدت أن سبب الحريق يعود إلى تلف في هيكل الطائرة أثناء هبوطها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، ويجرى حاليا استكمال التحقيقات.
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