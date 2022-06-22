نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مساعدة مالية فورية وتسديد الديون من الديوان الملكي وطرق التواصل مع الديوان للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، مع ظروف الحياة التي تمر بها جميع بلدان العالم فهناك الكثير من الأسر والمواطنين الذين لا يستطيعون تحمل إرتفاع الأسعار والضغوط المادية و الدخل المنخفض، وينتج عن ذلك كثرة وتراكم الديون على المواطنين ولذلك تقدم المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات والمساعدات المختلفة التي تهدف إلى مساندت كافة أطياف المجتمع، ومن أكبر وأهم المؤسسات الخيرية التي تقدم المساعدات المالية والدعم للمواطنين في المملكة هو الديوان الملكي وهذا يكون تحت إشراف خادم الحرمين الأمير سليمان بن عبد العزيز وولي العهد، ويعد الديوان الملكي هو الملجئ الوحيد لعدد كبير من المواطنين الذين يريدون الحصول على مساعدة مالية أو الذين يعانون من الديون ومعرض إلى السجن.

طلب مساعدة مالية فورية وتسديد الديون من الديوان الملكي

هناك دور ملحوظة وكبير جدًا يقدمة الديوان الملكي السعودي في مساعدات الكثير من المواطنين السعوديين و رفع العبء عنهم، وتقديم المساعدات المالية و تسديد الديون وتقديم العلاج والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة، يمكنك تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي بتقديم طلب عبر بوابة الديوان الملكي، الطريقة هي:

في البداية قم بالتوجه إلى بوابة الديوان الملكي السعودي الرسمي.

من الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة طلب مساعدة من الديوان.

على الفور سيظهر أمامك نموذج تقديم طلب المساعدة قم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الحالة الاجتماعية).

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

قم بتحديد طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه من الديوان الملكي مع شرح الحالة الاجتماعية التي تعاني منها.

رفع المستندات والأوراق التي تثبت الحالة الاقتصادية التي تعاني منها.

بعد ذلك قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك بعد قرائتها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي لطلب المساعدة

هناك أكثر من طريقة يمكن للمواطنين السعوديين من داخل وخارج المملكة التواصل مع الديوان الملكي، طرق التواصل هي:

يمكنك الإتصال على الديوان الملكي من داخل المملكة على الرقم التالي: 8004000000.

الاتصال من خارج المملكة عبر الرقم التالي: 920030003.

التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.

كما يمكنك الإتصال على رقم الدعم الموحد إذا لم تستطيع التواصل بإحدى الطرق السابقة 920022220 فمن خلال الإتصال على هذا الرقم سيتم الرد عليك من قبل جهاز الدعم والمساعدة يمكنك تقديم طلب المساعدة وهكذا وتستطيع التواصل مع الديوان الملكي.

يمكنك التواصل عبر البريد الممتاز بإرسال خطاب موضحاً طلب مساعدتك وإرسال في البريد الممتاز وهو المملكة العربية السعودية الهدا 12911 الرياض الرمز البريدي 7636.

التواصل عبر الموقع الرسمي للديوان الملكي.

شروط الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي

ليست المساعدات المالية فقط هي ما يقدمه الديوان الملكي ولكن هناك الكثير من الخدمات والمساعدات من توفير العلاج وسداد للقروض، سد الديون عن الغارمين، وهناك بعض الشروط التي لابد من توافرها لقبول طلب المساعدة وهي: