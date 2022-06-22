إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة enjazit.com.sa ورسوم اصدار التأشيرة

قدمت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية منصة إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، وهي تعد من أكثر المنصات الإلكترونية تميزًا من حيث الخدمات التي تقدمها لجميع الأفراد، فمن خلالها يمكن الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بتأشيرة الدخول للسعودية، لذلك سوف نوضح في مقال اليوم الخطوات التي وضحتها وزارة الخارجية للاستعلام من خلال الروابط والمنصات التابعة لها.

إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

لجميع الراغبين في الاستعلام عن صلاحية أو مد التأشيرة، أو فيما يخص تأشيرات الحج والعمرة وأيضًا الزيارات العائلية الدخول لمنصة إنجاز الإلكترونية، والتي من شأنها تسهيل كافة الإجراءات والمعلومات الخاصة بالتأشيرة دون الحاجة للذهاب للقنصلية السعودية، وتتمثل خطوات الاستعلام من خلال رقم الطلب ما يلي:

لابد من تسجيل الدخول إلى منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية (إنجاز).

بعد ذلك يتم تحديد جهة الدخول سواء كانت أفراد أو جهات حكومية.

ثم بعد ذلك سوف تظهر أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة بخدمة إنجاز، وسوف يتطلب منك كتابة بياناتك كاملة من الاسم، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني.

كل ما عليك بكتابة الرمز الظاهر في الصورة ليكتمل تسجيل دخولك بنجاح لكي تتمكن من الاستعلام.

بعد ذلك ينبغي عليك اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم أدخل على أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

بعد ذلك سوف يتطلب إدخال رقم الطلب الخاص بصاحب التأشيرة، وأيضًا رقم جواز السفر.

ثم بعدها عليك بإعادة كتابة رمز التحقق، ثم التأكيد وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة المستعلم عنها.

رسوم إصدار تأشيرة المملكة العربية السعودية

يتم فرض رسوم محددة لصدور التأشيرات، وتختلف تلك الرسوم بناءً لما يلي:

تبلغ الرسوم المفروضة على تأشيرات الزيارة العائلية ما يعادل 100 ريال سعودي.

أما فيما يخص التأشيرات الخاصة بإضافة المواليد لا يتم فرض رسوم عليها.

تقدر رسوم تأشيرات الخروج والعودة بما يعادل 200 ريال سعودي.

وفيما يخص تأشيرات العبور من الأراضي الخاصة بالمملكة تقدر 30 ريال سعودي.

في نهاية مقال إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب، قمنا بتوضيح خطوات التسجيل في تلك المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى توضيح خطوات الاستعلام بواسطة رقم الطلب، وأيضًا ذكرنا بعض الرسوم التي يتم فرضها على أنواع التأشيرات المختلفة.