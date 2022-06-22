العالم اليوم - واشنطن: بوتن يستخدم الغذاء سلاحا بمنعه صادرات حبوب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 04:18 صباحاً - قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يستخدم الغذاء كسلاح، بمنعه صادرات الحبوب الأوكرانية، وإن الرئيس الأميركي جو بايدن يدرس خيارات بخصوص كيفية إخراج الحبوب من أوكرانيا.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، للصحفيين: "الرئيس بوتن يستخدم الغذاء كسلاح. لنُسمّ الأشياء بمسمياتها، إنه يجعل الغذاء سلاحا".

يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة تاس للأنباء، الثلاثاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله إن وزارة الدفاع الروسية ستجري محادثات مع تركيا بشأن إمكانية إنشاء ممر على البحر الأسود لإمدادات الحبوب الأوكرانية.

ونُقل عن بيسكوف قوله إن الرئيس بوتن لا يعتزم المشاركة في هذه المحادثات.

وكانت محطات تلفزيونية تركية قد نقلت، الثلاثاء، عن مصادر بالرئاسة التركية قولها إن وفدا عسكريا تركيا سيتوجه إلى روسيا هذا الأسبوع لمناقشة تفاصيل الممر المحتمل.