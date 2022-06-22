نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمختلف الأقسام “صناعي وزراعي وتجاري” في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من التساؤلات عن موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك بمختلف الشعب والأقسام في التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وذلك بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم، ويترقبون الإعلان عن النتائج وذلك للاطمئنان على الدرجات التي حصلوا عليها، وسوف نعلن لكم خلال المقال طريقة الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نتائج جميع الطلاب.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وكانت امتحانات التعليم الفني قد بدأت في جميع المحافظات بيوم السبت الموافق 28 مايو 2022 واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 9 من شهر يونيو الجاري، ومنذ أن انتهت الامتحانات قام جميع الطلاب وأولياء الأمور بترقب الإعلان عن النتائج والتي من المتوقع أن تصدر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح في جميع المدارس الفنية بمختلف الشعب، وأعلنت وزارة التربية والتعليم بان عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات بهذا العام 830 ألف و951 طالب وطالبة في المحافظات المختلفة.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التصحيح خلال الأيام القليلة المقبلة وعقبها مباشرة سوف يتم اعتماد النتيجة بعد أن يتم مراجعتها ليتم بعد ذلك صدورها على الموقع الإلكتروني، وذلك لكي يستطيع جميع الطلاب وأولياء الأمور من التعرف على النتيجة والتي انتظروها منذ انتهاء امتحانات نهاية العام.

طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه بمجرد الانتهاء من تصحيح الأوراق بالكامل سوف يتم إتاحة النتيجة عبر الموقع الإلكتروني والذي تم إعداده بكفاءة عالية حتى يستطيع توفير النتيجة إلى جميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، ولكي يتم التعرف على النتيجة فور صدورها يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الفني



قم بالضغط على كلمة “أضغط للاطلاع.

قم باختيار الشعبة التي تدرس بها (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي).

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك.

اضغط على “عرض النتيجة”.

وبعد إتمام تلك الخطوات سوف تظهر على الفور النتيجة الخاصة بك بكافة الدرجات التي حصلت عليها خلال امتحانات نهاية العام بالإضافة إلى المجموع الكلي.