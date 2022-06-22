تعرف على أجهزة أيفون iphone التي سوف تدعم نظام ios 16 الجديد

يستعد جميع مستخدمي هواتف أيفون iphone إلى استخدام نظام التشغيل ios 16 الجديد على هواتفهم، والذي تم الإعلان عنه من قبل شركة أبل apple في مؤتمر WWDC 2022 الذي أقيم بالأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يصدر نظام التشغيل بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن قامت الشركة بالإعلان عن صدور نسخة تجريبية من ios 16 وذلك لكي يتمكن المستخدمين من تجربتها قبل أن تصبح النسخة الرسمية متوفرة على الكثير من الأجهزة الخاصة بشركة أبل، كما تم الإعلان بأنه يوجد بعض الأجهزة التي لن يكون متاح عليها النظام، ولذلك نعرض لكم قائمة الأجهزة التي سوف تكون مدعومة بالنظام الجديد.

شركة أبل apple تطلق نظام التشغيل ios 16

وتعد شركة أبل من أكبر شركات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في العالم، ودائما ما تحقق هواتفها انتشار كبير في مختلف أنحاء العالم، وذلك نظرا للمميزات الكبيرة التي تحتوي عليها الأجهزة التي تقوم بإصدارها، بالإضافة إلى الأمان الكبير التي توفره لمستخدميها، حيث تستخدم الجوالات الخاصة بالشركة نظام تشغيل خاص بها وهو نظام ios والذي حقق نجاح كبير على مدار السنوات الماضية، ودائما ما يترقب الجميع الإعلان عن المميزات الجديدة التي يحتوي عليها الإصدار الجديد.

ومنذ أن أعلنت الشركة عن صدور النسخة التجريبية والتي يمكن للجميع الحصول عليها وتجربتها، أصبح ios 16 هو حديث الجميع في مختلف بقاع الأرض، وسوف نعرض لكم جميع الاجهزة التي سوف تدعم النظام الجديد خاصة بعد أن تم الإعلان بأنه يوجد بعض الأجهزة لن تكون قابلة للحصول على ذلك التحديث.

أجهزة أيفون iphone التي تدعم نظام ios 16

وقامت الشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده من أجل الإعلان عن تفاصيل النظام الجديد، بالإعلان بأن هناك هواتف لن تدعم ios 16 وتلك الهواتف هي آيفون 6S وآيفون 7 والجيل الأول من آيفون SE، ولذلك نعرض لكم جميع الهواتف التي سوف تكون مدعومة بالنظام وهي كالآتي: