زلزال قوى يضرب شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت، حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية مساء أمس الثلاثاء، إن مركز الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا، وعمق 51 كيلومترا جنوب غربى مدينة خوست، التى يقطنها أكثر من 96 ألف شخص.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية على أنه لم ترد أى أنباء عن أضرار أو إصابات جراء هذا الزلزال.