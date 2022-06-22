العالم اليوم - رئيس الحكومة الليبية المكلف: السلطة لا تكون بالقوة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 03:21 صباحاً - قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، ليلة الأربعاء، إن الالتفاف حول الحلول الوطنية ضروري لإنهاء الصراع السياسي في البلاد.

وأضاق باشاغا أن "السلطة لا تكون بالقوة، بل بشرعية دستورية وقانونية".

وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه رئيس الوزراء الشرعي، داعيا الأمم المتحدة إلى دعم جهوده لإجراء انتخابات بأقرب فرصة.

وقال باشاغا إن "شرعية حكومة الوحدة الوطنية المبنية على اتفاق جنيف انتهت بتاريخ 21 يونيو 2022"، والتي يديرها حاليا عبد الحميد الدبيبة.

ودعا رئيس الحكومة الليبية المكلف المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.