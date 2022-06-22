مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بالسعودية 2022 وشروط القبول

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عمر شويل - جدة مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بالسعودية 2022 والحصول على فرصة الدراسة بمختلف المجالات الهندسية، فالكلية التقنية بالمملكة من أعرق الكليات، والتي يتم من خلالها، إتاحة الفرصة لأبناء وبنات المملكة، بالتقديم ودراسة مختلف الأقسام والمجالات الهندسية، وتقوم الكلية بقبول الطلاب المتقدمين للتسجيل، من الحاصلين على شهادة الدبلوم أو البكالوريا، واجتياز اختبار القبول، ومن أقسام الكلية التي يمكن التسجيل بها “الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية” وغيرها.
مواعيد التسجيل في الكلية التقنية بالسعودية 2022
تقوم الكلية التقنية بالمملكة، بقبول الطلاب المتقدمين للتسجيل بمختلف التخصصات، وفق جدول زمني يجب على جميع المتقدمين الالتزام به وجاء كالتالي:
- تسجيل البنات في نظام البكالوريوس يبدأ 7 نوفمبر 2022 وينتهي 16 نوفمبر 2022
- تسجيل الذكور في نظام البكالوريوس يبدأ في 7 نوفمبر 2022 وينتهي في 16 نوفمبر 2022.
- تسجيل الأطفال في دبلوم الكلية التقنية يبدأ في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر 2022.
- تسجيل دبلوم الكليات بعد الظهر – للبنات يبدأ في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر 2022.
- تسجيل ثانوية العمارة والترشيد – دبلوم المعاهد الصناعية يبدأ في 11 نوفمبر 2022 وينتهي في 30 نوفمبر.
شروط القبول في الكلية التقنية 2022
وتضع الكلية التقنية للمتقدمين للتسجيل، قائمة بالشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين وتتضمن:
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة أو تكون أمه سعودية.
- أن يكون الحد الأقصى للفترة التي مرت على حصوله على المؤهل 5 سنوات.
- أن يكون حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب عند التقديم.
- ألا يكون قد سبق وقام بالتسجيل بالكلية من قبل
- ألا يكون قد سبق وتم تخريج الطالب من أي كلية فنية أخرى.
- ألا يكون قد سبق وتخرج الطالب من أي جامعة سعودية
- ألا يكون قد تم فصل الطالب من أي كلية أو مدرسة فنية من قبل.
الأوراق المطلوبة للتسجيل
وكانت الكلية التقنية قد وضعت قائمة بالأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب تقديمها عند التسجيل بالكلية وتتضمن:
- أصل وصورة من شهادة الثانوية
- أصل وصورة شهادة الدبلوم للمقدمين على برنامج البكالوريوس
- أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية
- 3 صور شخصية للمتقدم
- شهادة إثبات حسن السير والسلوك
- صورة من شهادة DNI
- إشعار قبول على الإنترنت.
خطوات التسجيل في الكلية التقنية 2022
وللتسجيل في الكلية التقنية، يجب مراعاة الدخول على رابط التسجيل عبر بوابة القبول الموحد واتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على بوابة القبول الموحد.
- قم بالنقر على “متقدم جديد”
- قم في حال لم يكن لديك حساب مسجل بالنقر على “تسجيل حساب جديد”
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة
- قم بالنقر على “الالتحاق بالكلية التقنية”
- قم باختيار الكلية التي ترغب في التقديم بها
- قم بالإطلاع على جميع الشروط والأحكام واضغط بالموافقة عليها
- قم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات السكن المطلوبة
- قم بتحديد وحدة الترتيب ورتب الرغبات المطلوبة.
- قم باستكمال باقي الخطوات المطلوبة حتى الانتهاء.
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