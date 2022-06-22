نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل الوطنية أفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة الوطنية للتمويل هي شركة سعودية، متخصصة في تمويل الشركات والمشاريع الصغيرة وتناهية الصغر والأفراد، وذلك وفقًا للشريعة الإسلامية، ويمكن أن تصل قيمة تمويل الوطنية للشركات حتى 500 ألف ريال سعودي، بينما تتيح تمويل السيارات الأفراد سواء تمويل للشراء أو تمويل تأجيري، وأيضًا سواء كانت السيارات جديدة أو مستعملة.

أنواع تمويل الشركة الوطنية للتمويل

تمويل مرابحة

تمويل السيارات

تمويل مرابحة من الشركة الوطنية

هو تمويل مخصص لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة وتناهية الصغر والمتوسطة بهدف أن يقوم صاحب المشروع بشراء عقار تجاري.

ومن مميزاته وصول فترة السداد إلى 30 شهر.

كما أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، وتمت مراجعته من لجان شرعية متخصصة.

لا تحتاج لتحويل الراتب للحصول على التمويل.

لا تحتاج لكفيل.

يمكن تمويل العملاء من أي جنسية سواء سعوديين أو مقيميين بالمملكة من أي جنسية.

شروط الحصول على تمويل المرابحة من الوطنية

أن يملك المتقدم مشروع صغير أو متناهي الصغر ويرغب في تمويله.

يقوم المستفيد بتوقيع العقد في مقر الشركة.

يتم خصم الرسوم الإدارية من مبلغ التمويل.

تمويل السيارات من الوطنية للافراد

تقوم الشركة الوطنية بتمويل عملية شراء السيارات بطرق مختلفة مثل التمويل التأجيري وتمويل شراء السيارات الجديدة والمستعملة، بمعدل نسبة سنوية يبدأ من 10.36%.

ويمكن أن تقوم بشراء أي نوع سيارة مهما كانت سواء جديدة أو مستعملة، وذلك تبعًا لبرنامج مقود لتمويل السيارات.

ومن أهم مميزات تمويل السيارات من الشركة الوطنية السعودية:

أنه متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن للعميل شراء أي سيارة من أي ماركة سواء جديدة أو مستعملة ، مادام سعرها يناسب الحد الائتماني للعميل.

يمكن أن يحصل العميل على الموافقة على تمويل السيارة في خلال 48 ساعة فقط من تقديم الطلب.

يمكن أن تصل مدة السداد حتى 60 شهر.

هامش الربح تقريبًا 55%.

بدون كفيل.

متاح لجميع الجنسيات.

يمكن لمن حصل على التمويل أن يسافر خارج المملكة في أي وقت.

المستندات المطلوبة لتمويل الافراد من الوطنية

عرض بسعر ومواصفات السيارة المراد تمويلها.

رخصة قيادة باسم العميل سارية المفعول.

كشف حسابك البنكي لأخر 3 شهور قبل طلب الحصول على التمويل.

صورة من إثبات الهوية للمواطنين والمقيمين.

إثبات من جهة العمل بالمسمى الوظيفي وإجمالي دخلك الشهري والتزاماتك المالية وتاريخ الالتحاق بالعمل.

طلب نموذج التمويل معبأ بالبيانات المطلوبة.

صورة إثبات الهوية ورخصة القيادة سارية المفعول.

تعريف من جهة العمل بمسمى الوظيفة وتاريخ الالتحاق بالعمل وإجمالي الدخل الشهري.

شروط الحصول على تمويل الوطنية للأفراد

للحصول على تمويل الوطنية للسيارات سواء شراء أو تمويل إيجاري، يجب أن تتوافر فيك الشروط التالية:

أن يكون إجمالي الراتب الشهري 4500 ريال سعودي.

إن تكون قد قضيت في جهة عملك ستة أشهر على الأقل.

أن يزيد عمر المتقدم عن 21 عام.

ألا تقل خدمة الموظف لدى جهة العمل عن ستة أشهر.

ألا يقل الدخل الشهري عن (4,500) ريال.

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

طريقة تقديم طلب الحصول على تمويل الوطنية للسيارات

يمكنك تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي ل الشركة الوطنية السعودية للتمويل.

وسيتم التواصل معك بواسطة موظفي الشركة لإبلاغك بباقي الاجراءات.

رقم تمويل الوطنية

للاستفسار عن تمويل الوطنية يمكن الاتصال برقم الشركة الوطنية للتمويل التالي:

رقم تمويل الوطنية