نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة عيد الاضحي المبارك في المملكة 1443 “وزارة الموارد البشرية” توضح الموعد للقطاع الحكومي والخاص 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الاضحي بالمملكة أعلنت الهيئات، والوزارات عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تعتبر من ضمن الإجازات الذى ينتظرها العديد من الموظفين سواء بالقطاع الحكومي، أو الخاص، حيث أن أغلب القطاعات في كافة المؤسسات بالمملكة العربية السعودية تتوقف عن العمل في تلك الأيام، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر سوف نتعرف معًا على التفاصيل حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 بالمملكة السعودية من خلال هذا المقال.

اجازة عيد الاضحي المبارك لعام 1443 بالسعودية

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 هجرية، حيث تم تحديد موعد لكل من القطاعين الخاص، والحكومي من داخل المملكة العربية السعودية يومي السبت من تاريخ 9 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية وفقًا للحسابات الفلكية الذي تتبع المملكة العربية السعودية، والذي تم من خلالها تحديد موعد عيد الأضحى المبارك. إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بالمملكة السعودية.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص، وهي كالتالي:

إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 تبدأ من يوم 8 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.

كما تنتهي في يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي بالمملكة السعودية.

موعد اجازة عيد الأضحي المبارك لعام 1443

وزارة الموارد البشرية توضح موعد الاجازة للقطاع الحكومي بالمملكة السعودية كالتالي:

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية تبدأ من يوم 3 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.

كما تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك بتأريخ 13 من شهر يوليو لعام 2022 ميلادية.

لماذا سمي بعيد الأضحى

سمي عيد الأضحى نسبة إلى الأضحية، حيث أن المسلمين يقومون بذبح الأضاحي في هذا اليوم المبارك، حيث يقوم المسلمون بتقديم أضاحيهم من أبقار، وأغنام، وجمال، وغيرها من الأضاحي الشرعية، كما يتم توزيع اللحوم على الفقراء، والمساكين، ويسمى يوم النحر، وذلك لإحياء سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام بعدما ذبح الكبش الذي فدى الله سبحانه وتعالى به ابنه إسماعيل عليه السلام.

موعد عيد الأضحي بالسعودية

أوضح أستاذ المناخ “المسند” بجامعة القصيم ان يوم الأربعاء هو آخر أيام ذو القعدة، وان الخميس الموافق 30-6-2022 هو غرة ذي الحجة، وان الوقوف بعرفة سيكون الجمعة الموافق 8-7-2022، وان الجمعة الموافق 9-7-2022 هو أول أيام العيد 1443.