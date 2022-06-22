وظائف بالأمارات بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات من مؤسسة الشيخ زايد قدم الآن

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المساعدة المالية من مؤسسة الشيخ زايد الخيرية تعد مؤسسة الشيخ زايد الخيرية من المؤسسات الهامة التي لها اسم لامع منذ وقت بعيد في الإمارات العربية المتحدة، فمنذ عام ١٩٩٢ ميلادياً كرست المؤسسة كافة جهودها لتقديم المساعدات المختلفة لمن يحتاج لها من المواطنين أو المقيمين بداخل أراضيها، والجدير بالذكر أن تلك المساعدات لا تقتصر فقط على مساعدات مادية بل أنواع مساعدات كثيرة تشمل التعليم والحج.
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أعمال مؤسسة زايد الخيرية
توجد أعمال كثيرة تقوم بتنفيذها مؤسسة الشيخ زايد الخيرية لتقديم المساعدة، حيث نجد أن المؤسسة وفرت جميع الاحتياجات التي تحتاجها عدة مؤسسات دولية من خلال دعمها بكافة الطرق استكمالاً لمسيرة الخير التي تسعى لها، ومن ضمن الأعمال التي تقدمها المؤسسة نجد:
- نجد أن المؤسسة قامت ببناء كثير من المستشفيات، ومن أهم وأكبر تلك المستشفيات ( مستشفى الشيخ خليفة بن زايد) ولهذا المستشفى فروع كثيرة في دول عربية كثيرة مثل: لبنان.
- ساهمت المؤسسة في ترميم عدد كبير من الجسور في بلدان مختلفة، من ضمنهم (جسر الشيخ زايد) الذي يقع تحديداً في نهر (سوات) في باكستان.
- تقدم مؤسسة الشيخ زايد الخيرية كثير من الإعانات بشكل شهري، وبشكل سنوي أيضاً، ومن أبرز تلك المعونات المعونة المالية التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام.
- تساهم مؤسسة الشيخ زايد الخيرية أيضاً في بناء مستشفى الإمارات التي تقع في باكستان.
التقديم على وظائف مؤسسة زايد للأعمال الخيرية
- أولاً يتم الضغط على الرابط التالي للدخول على صفحة مؤسسة زايد للتوظيف.
- ثم كتابة اسم المستخدم، ومؤهله الدراسي، وسنوات الخبرة التي يمتلكها.
- بعد ذلك يكتب رقم الهاتف الخاص به، وبعض البيانات الشخصية التي تطلب منه.
- ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص به، وتحديد الراتب المتوقع الحصول عليه بعملة الإمارات وهي الدرهم.
- كتابة تاريخ الميلاد بشكل صحيح، والمسمى الوظيفي للوظيفة التي يريد الالتحاق بها.
- ثم تحديد الجامعة التي سبق وتخرج منها، ونوع العمل الذي يريده.
- بعد ذلك يكتب العام الذي تخرج فيه من الجامعة، والجنسية التي يحملها.
- يجب عدم إغفال موقف المتقدم من أداء الخدمة العسكرية.
- في النهاية يقوم المتقدم بالضغط على خيار الحفظ ليتم إرسال الطلب.
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