موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد وكيفية استلامه في نفس اليوم بكل سهولة

موعد صرف راتب التقاعد كثر البحث من قبل المستفيدين من معاش المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية عن الموعد الرسمي المقرر لصرف راتب التقاعد المدني وأيضاً العسكري لشهر يونيو الحالي 2022، حيث نجد أن وزارة المالية قامت من قبل بتثبيت موعد رسمي يتم فيه صرف راتب التقاعد بشكل شهري، وبالنسبة لموعد صرف الراتب للعام الحالي فيوافق يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي.

شروط الحصول على راتب التقاعد

تردد السؤال كثيراً حول شروط استحقاق لراتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن مؤسسة التقاعد العامة وضعت بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المستفيد، ومن أبرز تلك الشروط نجد التالي:

أول شرط أن يبلغ الشخص المستفيد السن القانوني للمعاش في البلاد، ويتوقف عن أي نشاط يؤديه في عمله ويحصل عليه راتب شهري. ألا تقل المدة التي قضاها المستحق مقيداً في عمله عن 120 شهر. يمكن للمستحق الذي لم يصل به لمدة 120 شهر أن يضيف ما يعرف بالمدة الاعتبارية حتى يكون مسموح له بالحصول على المعاش التقاعدي. من ضمن الشروط أيضاً ألا تتخطى المدة الاعتبارية للمتقاعد عن خمس سنوات، أو المدة المكملة له لـ 120 شهر.

موعد نزول رواتب المتقاعدين لشهر شوال 1443

يتم تثبيت موعد صرف لرواتب مؤسسة التقاعد العامة من كل شهر ليوافق يوم 25 من الأشهر الميلادية، وهذا في حالة ما كان موعد الصرف يوافق عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، أما في حالة ما كان يوم 25 من الشهر يوافق عطلة رسمية في البلاد فيتم تأخير الميعاد يوم أو تقديمه يوم، كما هو الحال في شهر يونيو الحالي، حيث نجد أنه من المقرر أن يتم صرف معاش راتب التقاعد للشهر الحالي في يوم الأحد الموافق يوم 27-11-1443 هجرياً أي ما يوافق 26-6-2022 ميلادياً.