بايدن: الأزمة الأوكرانية قد تتحول إلى لعبة بقاء بين روسيا وأوروبا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم" قال بايدن فى تصريحات صحفية، إنه يرجح أن تبدأ لعبة بقاء فى أوكرانيا بشأن ما الذى بمقدور روسيا أن تتحمله وكذلك الأمر بالنسبة لـ أوروبا.
وأضاف أن هذه المسألة ستكون على طاولة القمة المقبلة لقادة الناتو فى إسبانيا، مشيرًا إلى أنه لا يخشى ظهور تصدعات في نهج الغرب الشامل تجاه النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وعلى جانب آخر، قال بايدن الاثنين الماضى إنه من غير المحتمل أن يزور أوكرانيا خلال جولته فى أوروبا الأسبوع المقبل، مبديًا توقعه بأن أوكرانيا ستصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى.
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