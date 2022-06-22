العاهل الأردنى يؤكد: أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على وقوف الأردن الدائم إلى جانب السعودية فى مواجهة أية اعتداءات تتعرض لها، مشدداً على أن أمن السعودية من أمن الأردن والمنطقة.





وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن ذلك جاء خلال المباحثات التى عقدها العاهل الأردنى مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودى، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادى وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين فى نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة.

من جانبه أكد ولى العهد السعودى أن العلاقات بين البلدين تاريخية والتعاون مستمر فى كل القطاعات، وقال: "هدفنا هو الدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون لمصلحة الأردن والسعودية"، مشيرا إلى أن هنالك فرصا كبيرة فى الأردن، مشددا على حرص بلاده على المساهمة الفاعلة فى الاستثمار بهذه الفرص، والتى ستعود بالنفع على البلدين.

وفى ختام المباحثات، منح العاهل الأردنى، ولى العهد السعودى قلادة الحسين بن على، والتى تعد أرفع وسام مدنى فى المملكة الأردنية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.