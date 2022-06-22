شروط وخطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يتزايد البحث عنه من قبل الكثير من المواطنين السعوديين، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ مادي تصرف للأسر المحتاجة والأسر أشد احتياجا، وهذا بعد التحقق من أن هذه الأسر تستحق الدعم حتى تعينهم على المعيشة الصعبة في ظل الظروف المادية، والتي تعاني منها البلاد ومن خلال مقالنا هذا سوف يتم معرفة خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام عن الأهلية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والفئات المستحقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن آلية النظام الجديد لمعاش الضمان، والذي من أهم أهدافه تحقيق الاستقرار للحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستحقين؛ حيث أنها تقوم بتقديم دعم مادي للأسر المحتاجة ويتم التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال عدة خطوات، وهى كالآتي:

تسجيل الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط الرسمي.

الضغط على تسجيل جديد.

تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدم للمعاش وهى: رقم الهوية الوطنية. رقم الجوال. تاريخ الميلاد. كلمة المرور. رمز التحقق

ثم بعد ذلك الضغط على التعهد والموافقة على الشروط.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل.

سوف يتم إرسال رقم كود على الهاتف يتم كتابته في المكان المخصص له ثم الضغط على توثيق.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

الذهاب إلى الملف الموحد ثم كتابة ما به من بيانات.

كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع منك مع ذكر الممتلكات إن وجد وبيانات الدخل والعمالة والسكن، ثم المراجعة حتى يتم التأكد من صحة البيانات.

الضغط على تعبئة المنزل حيث يتم تكوين المنزل لإكمال عملية التقديم.

في حالة إيجار السكن يكتب مستأجر يطلب منك الموقع نوع الوحدة السكنية وعقد الإيجار ورقمه، ولابد من أن يكون المنزل مسجل في منصة إيجار.

ثم يتم اختيار برنامج دعم مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.

شروط تقديم الضمان الاجتماعي المطور 1443