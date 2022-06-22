بأقل راتب تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب للسعودى والمقيم

بأقل راتب تمويل سيارتك بدون تحويل الراتب ، برنامج تمويلي سهل وميسر يهدف إلى خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية بامتيازات عديدة ومتنوعة والتى من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل في المملكة

شركة إمكان للتمويل واحدة من أكثر الشركات الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر الشركة العديد من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء بالمملكة.

برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل واحد من تلك البرامج المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل مطابق لأحكام الشريعة.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج.

العميل المتقاعد أيضاً يمكنه التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة إمكان للسيارات.

هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة إمكان للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

يمكن أن يصل مبلغ تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل حتي نصف مليون ريال سعودي.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة إمكان للتمويل بأقل راتب.

توفر الشركة للعملاء من خلال هذا البرنامج خدمة ما بعد البيع إلكترونية.

يمكن أن تصل مدة تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل حتي خمسة سنوات.

طريقة التقديم على طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل

يمكن التقديم على طلب تمويل شركة إمكان السيارات من خلال الدخول علي صفحة التمويل التأجيرى المتواجدة علي الموقع الإلكتروني لشركة إمكان للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات المطلوبة مثل الأسم وجهة العمل وعمر طالب التمويل ونوع السيارة التي يرغب بها العميل ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل السيارات بدون تحويل الراتب من شركة إمكان للتمويل عن طريق زيارة أحد مستشاري مبيعات التمويل التأجيرى الموجودين لدى الوكلاء والموزعين.

متطلبات الحصول على تمويل شركة إمكان للسيارات بدون تحويل الراتب