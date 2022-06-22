“سيارة الامكانية العالية” مواصفات سيارة تويوتا كورولا لعام ٢٠٢٢

إن سيارة تويوتا كورولا تمتلك مواصفات عدة مذهلة، كما أن من بين هذه المواصفات أنها قد جاءت بشكلها الحصري وكذلك الحديث الذي يقوم بمناسبة الجيل الحالي، هذا بجانب أن هذه السيارة تشتمل على محرك قوى 1600 سى سى، هذا بالإضافة إلى أن قوة المحرك بها تصل لما يقرب من حوالي 122 حصان، علاوة على أنها تشتمل على ناقل حركة اوتوماتيكى وهو يكون متكون من حوالي ست ناقلات، بجانب أنها تضم حوالي 16 صبابة، كما أن بها ميزة مذهلة وهي أنها تشتمل على نظام فرامل ABS.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

توجد العديد من المواصفات التي تتميز بها سيارة تويوتا كورولا، فمن جملة تلك المواصفات كل ما يلي:

قد زودت سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢٢ بكماليات عديدة من بين تلك الكماليات جنوط 15 بوصة، وأيضاً مصابيح ضباب خلفية، هذا بجانب إضاءة نهارية LED.

هذا بجانب أن تلك السيارة قد تم تزويدها بعجلة قيادة ذات أغراض متعددة، بجانب مكيف هواء أتوماتيك، هذا بالإضافة إلى زجاج كهربائي.

كما أن هذا النوع من السيارات تم تزويده بشاشة عرض البيانات ذات 4.2 بوصة، بجانب مرايات جانبية كهربائية.

هذا بالإضافة إلى أن بها مصابيح ضباب أمامية، علاوة على حساسات ركن خلفية، وكماليات عديدة كثيرة لا حصر لها.

تويوتا كورولا 2022

طرازات تويوتا كورولا 2022 قدما الدعم إلى فئة «Comfort plus» وذلك بكل التجهيزات المتواجدة بالفئات التي بالسابق، هذا بالإضافة إلى الكثير من الكماليات الأخرى التي من جملتها حساسات ركن خلفية، بجانب مثبت سرعة، هذا علاوة على أن هذا النوع من السيارات الفئة «F/O» تمت إضافة الكثير من التجهيزات بها، وكذلك الكماليات فعلى سبيل المثال كمصابيح أمامية وأيضاً مصابيح خلفية LED، بجانب مكيف هواء مزدوج، هذا كله بالإضافة إلى مخرج خلفي، وأيضاً مرايات داخلية كهربائية.

كما أنه قد تم تزويد سيارات تويوتا كورولا ٢٠٢٢ بإمكانية إحساس مطر، وأيضاً شاشة بيانات عدادات 7 بوصة، بجانب سمة وخاصية ضم المرايات كهربائية، بالإضافة إلى فتحة سقف، ومواصفات أخرى كثيرة لا حصر لها، هذا بجانب أن سيارة تويوتا كورولا 2022 يكون معها محرك ذو سعة 1600 سي سي أربعة سلندر.