نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شرح” خطوات التقديم على الكلية الامنية للجامعيين 1443 وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في دورة تأهيل الضباط 52 في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشتعلت محركات البحث مؤخرًا عن خطوات التقديم على الكلية الامنية للجامعيين 1443 باللملكة العربية السعودية، للراغبين في التقديم والالتحاق في كلية الملك فهد الامنية لعام 1443، حيث قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية بداية تلقي طلبات التقديم بدورة تأهيل الضباط للطلاب الجامعية عن الدورة رقم 52 بالكلية، في السطور التالية نوضح تفاصيل خطوات التقديم على الكلية الامنية للجامعيين 1443 وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة للتسجيل في دورة تأهيل الضباط 52.

التقديم على الكلية الامنية للجامعيين 1443

قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتصريح بموعد تلقي طلبات التقديم بالكلية الامنية للجامعيين، وقد تم البدء في التسجيل بدايةً من 19-11-1443 الموافق 18 يونيو 2022، على أن يستمر باب التقديم حتى 24-11-1443 والموافق 23 من يونيو 2022 المقبل.

خطوات التقديم على الكلية الامنية للجامعيين

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية التقديم على الكلية الامنية للجامعيين في التخصصات التالي:

الطب.

الصيدلة.

الهندسة.

الإعلام.

الترجمة.

الشريعة الإسلامية.

الآداب والتربية.

على أن يتم التسجيل عبر بوابة منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف، ويمكن التسجيل في الكلية الامنية للجامعيين من الطلبة بالمملكة العربية السعودية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط بوابة منصة أبشر للتوظيف.

ثم اختيار دورة الكلية الامنية، ليتم الانتقال غلى صفحة الدورة.

بعدها عليك بالموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها، لتضغط على زر تسجيل الطلب.

انقر على أيقونة التالي، لتبدأ في كتابة كافة بيانات المؤهل العلمي الخاص بك.

اضغط على حفظ البيانات ثم انقر على التالي.

اضغط على حفظ لتراجع الطلب ثم التأكيد.

شروط التسجيل في الكلية الامنية للجامعيين

يجب توفر بعض الشروط اللازمة للتسجيل في الكلية الامنية للجامعيين 1443 حسب ما أقرت به وزارة الداخلية السعودية، وتأتي الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل حاملًا للجنسية السعودية، ويتم استثناء من هذا الشرط من هو مع الوالد بخارج أراضي المملكة العربية السعودية لخدمة الدولة.

ألا يقل عمر الطالب المتقدم عن 27 سنة، ولا يزيد عمره عن 30 عامًا.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية.

أيضًا يشترط أن يكون طول المتقدم متوافق مع الوزن وفق اللوائح الصحية.

كما يجب أن يكون حسن السير والسمعة.

من المهم أن يكون المتقدم متمتعًا بصحة جيدة، ويجب أن يكون لائقًا بدنيًا وصحيًا.

يجب ألا يكون قد تم الحكم على المتقدم بسبب جريمة مخلة الشرف أو تم الحكم عليه في حد شرعي.

أيضًا من الضروري أن يكون قد اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

كما يجب ألا يكون متزوجًا من سيدة أجنبية.

المستندات المطلوبة للتقديم

يجب إرفاق بعض المستندات المطلوبة للتقديم عند التسجيل، والمستندات هي: