نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدعم السكني” كيفية التنازل إلكترونياً ١٤٤٣ه‍ـ وزارة الإسكان السعودية “تجدد التذكير” في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني وكيفية التنازل الكترونيًا يبحث الكثيرين عن إجابة هذا السؤال، وقد قام البرنامج التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إطلاق خدمة جديدة تجعل المستحقين من البرنامج يتمكنوا من التنازل عن الدعم بين الأزواج، ويتم إتمام باقي الخطوات الكترونيًا، وهذا يحقق الاستفادة للشخص الذي تم التنازل له، والحصول علي كافة الحلول السكنية، و الاستفادة من الخيارات التمويلية التي تقدم عن طريق البرنامج، والتي تعمل على تسهيل الإجراءات للمواطنين، وتوفير مسكن مناسب لهم.

كيفية التنازل عن الدعم السكني الكترونيًا

يتيح تطبيق سكني للمستفيدين إمكانية التنازل عن حقهم من الدعم السكني بين الزوجين وذلك من خلال الخطوات التالية:

خدمة #التمويل_الإلكتروني من #سكني تسهّل على المستفيد طلب التمويل لمسكنه الأول إلكترونياً ودون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية. حمل تطبيق #سكني الآن واستفد من الخدمة:https://t.co/FIqkmHi3Ka#حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/2UhEnCDnDO — برنامج سكني (@SaudiHousing) خدمة #التمويل_الإلكتروني من #سكني تسهّل على المستفيد طلب التمويل لمسكنه الأول إلكترونياً ودون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية.



حمل تطبيق #سكني الآن واستفد من الخدمة:https://t.co/FIqkmHi3Ka#حلول_وخيارات_أكثر pic.twitter.com/2UhEnCDnDO — برنامج سكني (@SaudiHousing) April 28, 2022

في البداية قم بالتوجه إلى تطبيق سكني على الهاتف.

وبعد ذلك قم بالتأكد من انك مستفيد من الدعم.

ومن ثم قم بالموافقة على إقرار التنازل.

قم بتدوين كود التحقق المرسل على جوالك.

وفي النهاية ستشاهد رسالة تؤكد نجاح التنازل عن أحقية الدعم.

الشروط المطلوبة للتنازل عن الدعم السكني

أطلق برنامج سكني خدمة جديدة التي يمكنك من خلالها التنازل عن أحقية الدعم، عن طريق تطبيق سكني، الذي يمكنك تحميله على الأجهزة الذكية بكل سهولة:

يصبح التنازل بين الزوجين فقط، في حالة أن المتنازل له أحقية الدعم.

تكون الخدمة غير متاحة للتنازل عن الدعم، في حالة تواجد عقد أو حجز تحت الإجراء، أو طلب مادي.

لا يمكن بعد القيام بالتنازل أن يتراجع المتنازل.

يجب التأكد من صحة البيانات عند التسجيل حتى تتم الإجراءات بكل سهولة ويسر.

وأكد برنامج سكني بأن هذه الخطوات للتسهيل على المواطنين وتوفيرًا للوقت والجهد.

الشروط الرئيسية لاستحقاق الدعم

يمكنك التعرف على الشروط الرئيسية لاستحقاق الدعم وهي كالتالي:

لابد على المستحق تحقيق شرط الأسرة.

أن يكون عمر المتقدم للاستحقاق لا يقل عن 25 عام.

ليس لديه مسكن مناسب.

المتقدم لاستحقاق جنسيته سعودي.

تحميل تطبيق سكني على الهواتف الذكية

إتاحة وزارة الإسكان السعودية العديد من الطرق للاستفادة من خدمات برنامج سكني، ومنها التطبيق الذي يمكن تحميله على هاتفك، ويوجد في هذا التطبيق الكثير من الخدمات بصورة سهلة وإجراءات مبسطة، حيث يمكن أن تمتلك مسكن مناسب وبسعر جيد، وأيضًا إمكانية التقسيط بدون فوائد، وتقوم الوزارة على دعم المواطنين لشراء الأراضي، وتتم جميع الأعمال من قبل صندوق التنمية العقارية التابعة لوزارة الإسكان، ويمكن تحميل التطبيق علي الجوالات الاندرويد من جوجل بلاي.