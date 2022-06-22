نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدبلومات الفنية 2022 صناعي – زراعي – تجاري شهادة الدبلوم نظام 3 سنوات و5 سنوات عبر fany.moe.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الدبلومات الفنية 2022 والتي تمثل مرحلة هامة في حياة فئة كبيرة من الطلاب واولياء الامور في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها شهادة يتم تعيين توجهات الطالب التعليمية بناء علي المجموع الكلي في تلك المرحلة، لذلك نوفر لكم رابط نتيجة دبلوم ثانوي صناعي، كذلك نتيجة دبلوم ثانوي زراعي، بالإضافة الي نتيجة دبلوم فني تجاري 2022، اخيرا نتيجة دبلوم فني فندقي 2022، وذلك لكلا من نظام الدراسة 3 سنوات و5 سنوات، وذلك عبر fany.moe.gov.eg وهو الموقع الرسمي لنتائج طلاب الدبلومات الفنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس، يتصدر قائمة البحث اليوم في مصر، خاصة بعد إن قام الطلاب بأداء الامتحانات المقررة عليهم بداية من 28 مايو حتي يوم 9 يونيو القائم، وقد تم تسجيل ورصد عدد الطلاب الذين توجهوا الي أداء إمتحانات شهادة الدبلوم والذين وصل عددهم الي 830 الف 753 طالب وطالبة في مختلف المحافظات، ويترقب كل هؤلاء الطلاب اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 جميع المحافظات في الوقت المحدد من خلال وزارة التربية والتعليم.

رابط بوابة التعليم الفني ٢٠٢٢

هذا ونوفر لكم شرح اوضح للخطوات التي عليك ان تتبعها لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم ورقم الجلوس، والتي تحتاج بشكل اولي الي زيارة موقع fany.moe.gov.eg، ولمزيد من التوضيح ترقب الخطوات

اولا قم بزيارة موقع بوابة التعليم الفني.

قم بإختيار نظام 3 سنوات او 5 سنوات.

اختر القسم التابع له الطالب، بين صناعي وزراعي الفندقي والتجاري.

اخيرا قم بتدوين بيانات الطلاب وهي الإسم ورقم الجلوس.

يمكنكم ترك التعليق بالأسم ورقم الجلوس في صندوق الوصف المتاح للمتابعين الكرام اسفل هذا التقرير.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022

حتي اللحظة الراهنة تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعمال تصحيح الدفاتر ورصد الدرجات، من اجل إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالأسم خلال الساعات المقبلة، حيث يترقبها الطلاب في بداية الشهر المقبل، وذلك وفق التصريحات المتداولة، حيث لم يتم تعيين ميعاد رسمي للنتيجة حتي الآن، ولذلك يتوجب عليكم ترقب الموقع خلال اللحظات المقبلة للحصول علي النتيجة فورا اعتمداها رسميا واعلانها عبر الرابط الرسمي الموضح امامكم.