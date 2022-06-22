جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "استشهد الشاب على حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة فى القلب بسكين مستوطن فى منطقة أسكاكا فى سلفيت".
وبحسب شهود فلسطينيين، كان على حسن حرب (28 عاما) يعمل فى الأرض قرب مستوطنة حين هاجمه مستوطنون.
وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، التى لم تحدد هوية المعتدى، عن إصابة فلسطينى بجروح خطرة "بعدما طُعن على ما يبدو".
وأشارت فى بيان إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن شجارا حصل بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب مستوطنة أرئيل شمالى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل منذ 1967.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطن إسرائيلى يقتل شابا فلسطينيا فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.