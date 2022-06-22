مستوطن إسرائيلى يقتل شابا فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: "استشهد الشاب على حسن حرب بعد إصابته بطعنة مباشرة فى القلب بسكين مستوطن فى منطقة أسكاكا فى سلفيت".

وبحسب شهود فلسطينيين، كان على حسن حرب (28 عاما) يعمل فى الأرض قرب مستوطنة حين هاجمه مستوطنون.

وأفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلى، التى لم تحدد هوية المعتدى، عن إصابة فلسطينى بجروح خطرة "بعدما طُعن على ما يبدو".

وأشارت فى بيان إلى أنها تلقت معلومات مفادها أن شجارا حصل بين فلسطينيين وإسرائيليين قرب مستوطنة أرئيل شمالى الضفة الغربية التى تحتلها إسرائيل منذ 1967.