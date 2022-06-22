العالم اليوم - سيرينا ويليامز تفوز بأول مباراة بعد غياب عام عن ملاعب التنس

انتم الان تتابعون خبر سيرينا ويليامز تفوز بأول مباراة بعد غياب عام عن ملاعب التنس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:21 صباحاً - تقدمت النجمة الأميركية سيرينا ويليامز، إلى الملعب الرئيسي في إيستبورن بإنجلترا، وسط تصفيق حار، لخوض أول مباراة تنس لها منذ ما يقرب من عام.

وبعد حوالي 90 دقيقة، وقف المشجعون على أقدامهم مرة أخرى للاحتفال بفوز بطلة الفردي 23 مرة في أول مبارياتها، ضمن الاستعداد لبطولة ويمبلدون على الساحل الجنوبي لإنجلترا.

شاركت سيرينا ويليامز التونسية أنس جابر للفوز، الثلاثاء، على سارة سوريبيس تورمو وماري بوزكوفا في مباراة زوجي السيدات.

تعافت سيرينا ويليامز وأنس جابر من خسارة المجموعة الأولى بنتيجة 6-2، لتفوزا بالثانية بنتيجة 6-3 ثم الشوط الفاصل 13-11 في نقطة المباراة الثالثة.

يعني هذا الفوز أن سيرينا ويليامز ستخوض مباراة أكثر تنافسية واحدة في الأقل قبل أن تلعب الفردي في بطولة ويمبلدون.