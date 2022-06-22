العالم اليوم - واشنطن "تدعم" ليتوانيا في مواجهة تهديدات موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 يونيو 2022 12:21 صباحاً - أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، "دعمها" لليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة التهديدات الروسية ضد فيلنيوس التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينغراد.

وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، لوسائل إعلام، تمسك واشنطن "الصلب" بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن "أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء".

وقال برايس: "نحن ندعم حلفاءنا في الناتو وندعم ليتوانيا" مرحّبا بتنفيذ هذا البلد الأوروبي عقوبات على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأضاف: "عززنا التزامنا تجاه الحلف وعززنا الجناح الشرقي للناتو خصوصا الدول الأكثر مواجهة للتهديدات الروسية".

وتوعدت روسيا، الثلاثاء، باتخاذ إجراءات "جدية" ضد ليتوانيا، التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينغراد، نتيجة العقوبات الأوروبية بسبب هجوم موسكو على أوكرانيا.